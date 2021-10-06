РИАМО - 6 окт. В октябре электрички Московского транспортного узла и региональных центров проходят проверку перед зимой – осенний комиссионный осмотр, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

К зиме готовят такие поезда, как «Иволга», ЭП2Д, «Ласточка», ЭД4М, ЭТ2М, рельсовые автобусы РА-3.

На зимний режим переводят климатические и вентиляционные установки, проверяют уплотнители на окнах и дверях, контролируют исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования. В депо обеспечивают запас антиоблединительной смазки для токоприемников.

В пассажирских вагонах и рельсовых автобусах, которые курсируют на отдаленных маршрутах, проверяют вентиляцию, отопление, водоснабжение, наличие инвентаря. Температура в переходный и зимний периоды поддерживается в соответствии с санитарными нормами.

Сотрудники ЦППК и МТППК перед зимой пройдут дополнительные инструктажи.