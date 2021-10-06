РИАМО - 6 окт. Большинство молодых людей из столицы, призванных на военную службу, направляются в воинские части, расположенные на территории Западного военного округа, который расположен на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов, сообщил РИАМО военный комиссар Москвы, генерал-майор Виктор Щепилов.

«Вместе с тем некоторая часть граждан, в соответствии с потребностью войск и планом отправок, направляется в другие округа», — сказал Щепилов.

Он добавил, что решение о призыве на военную службу гражданина, годного к военной службе по состоянию здоровья, не имеющего права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу, принимает призывная комиссия. При принятии решения о призыве комиссия определяет вид Вооруженных сил Российской Федерации, род войск, воинские формирования и органы, в которых гражданин будет проходить военную службу с учетом оценки его психологических и морально-деловых качеств, уровня образования и профессиональной подготовки.

Так, спортсмены в первую очередь направляются в части Военно-морского флота (плавсостав), ВДВ, спецназ. Кто имеет техническое образование – в части Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космические силы. Большинство призывников, имеющих высшее образование, направляются в учебные части для подготовки младших командиров

«Весной 2021 года на военную службу было призвано и направлено на военную службу около 12% молодых людей, имеющих высшее образование от общего количества призывников», — отметил Щепилов.

Он уточнил, что сейчас в Вооруженных силах создано и укомплектовано 17 научных рот, в которые направляются для прохождения военной службы по призыву около 100 москвичей.

Осенний призыв в армию в России начался 1 октября.