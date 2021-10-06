РИАМО - 6 окт. В текущий осенний призыв, в соответствии с установленным заданием штаба Западного военного округа, на военную службу необходимо направить свыше 5 тысяч жителей столицы, сообщил РИАМО военный комиссар Москвы, генерал-майор Виктор Щепилов.

В прошлый осенний призыв в Москве также направили на военную службу свыше 5 тыс. человек.

«Сегодня процент граждан, не имеющих возможности проходить военную службу по призыву по состоянию здоровья, с каждым годом снижается и составляет не более процента от общего количества призывников», — сказал Щепилов.

Осенний призыв в России начался 1 октября. Всего в России в ряды Вооруженных сил планируют призвать более 127 тыс. молодых людей. В прошлом году в осенний призыв в войска направили 128 тыс. россиян, весной 2021-го – более 130 тыс. новобранцев.