РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. Спортсмен городского округа Люберцы Юрий Коваленко занял второе место на международном турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 29 сентября по 5 октября в Абхазии проходил XXVII Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб. В соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов из 27 городов России и Абхазии.

Городской округ Люберцы представлял Юрий Коваленко. Среди юношей 2007-2008 года рождения в весовой категории до 75 кг он занял второе место.

Юрий Коваленко - воспитанник секции бокса МУ «Дирекция спортивных сооружений», тренер спортсмена Борис Степин.