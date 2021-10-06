РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. Новый боксерский зал оборудовали в МБУ СДЦ «Факел» в поселке Фряново Щелкова, он оснащен всем необходимым инвентарем, тренировочной зоной, рингом и боксерскими мешками, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Для занятия боксом в СДЦ «Факел» приглашаются мальчики и девочки с 5 лет. Приветствуются как опытные спортсмены, так и новички.

Всю информацию можно узнать по телефону: 8(968)703-50-44. Боксерский зал находится по адресу: ул. Первомайская, д. 23.