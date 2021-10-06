РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектирование лечебно-диагностического центра Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе, реализация проекта предполагает два этапа, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

МООД стал одной из ведущих профильных клиник Московского региона, где оказывают современную высокотехнологичную хирургическую, химиотерапевтическую, радиологическую и паллиативную помощь пациентам всех возрастов.

«Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство лечебно-диагностического центра на территории онкодиспансера по улице Карбышева, 6. Реализация проекта предполагает выделение двух этапов», - говорится в сообщении.

На первом этапе построят лечебно-диагностический корпус, кислородно-газификационную станцию, трансформаторные подстанции и иные площадки электрооборудования с подключением к системе «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»). Также соорудят дизель-генераторную установку и модульный блок для временного размещения сотрудников администрации диспансера.

На втором - планируют построить 3 контрольно-пропускных пункта и внутриплощадочных проезда для спецавтомобилей ко всем зданиям и сооружениям онкодиспансера. У въездов на его территорию со стороны улицы Карбышева обустроят автостоянки, в том числе с машино-местами для посетителей с ограниченными физическими возможностями.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств бюджета субъекта Российской Федерации. Застройщик - ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства». Генеральный проектировщик – ООО «ГОРКА».