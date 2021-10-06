РИАМО - 6 окт. До конца 2021 года в столице запустят сразу 3 участка Большой кольцевой линии метро – западное, юго-западное и южное. Строители ключевого объекта подземки Москвы поделились интересными фактами о его создании, сообщается на официальном сайте мэра города.

Так, более 15 тыс. человек строят Большое кольцо, при этом 70% заняты на тех станциях, которые готовят к запуску в этом году. Работы ведут в три смены круглые сутки.

А еще строители рассказали, что в грунте Москвы содержится больше воды, чем бы им хотелось. Самым неприятным врагом проходчиков считаются плывуны – это массы мелкого песка с глиной, пропитанные водой как губка. Чтобы справиться с ними на некоторых участках приходилось использовать заморозку жидким азотом или специальные холодильные установки.

Также стало известно, что при создании БКЛ огромное значение имела точность расчетов, поскольку строительство велось в условиях плотной городской застройки.

По словам специалистов, к станции «Марьина Роща» пассажиров будут доставлять к поездам 4 самых длинных эскалатора протяженностью 130 м или 724 ступеньки. Спуск уходит на глубину 64,5 м. На данный момент самым длинным считается эскалатор на станции «Парк Победы» - 127 м.