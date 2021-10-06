РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В национальном парке Москвы и Московской области «Лосиный остров» на плесах Мытищинских плавней зарегистрированы лебеди-шипуны, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

В середине сентября появилась одинокая взрослая птица, а затем была замечена семейная группа – двое взрослых и пять птенцов, уже подросших и способных к перелетам.

В прошлом году на Яузских болотах впервые до замерзания воды несколько недель держалась целая стая лебедей-шипунов: 25 взрослых и 14 молодых птиц обосновались около Лосиной биостанции и в районе Чугунного моста.

Зимовки шипунов располагаются на побережьях Азовского и Черного морей.

Похоже, что группа использует Верхнеяузские водно-болотные угодья в качестве промежуточной остановки по пути на юг. Птицам необходимо отдохнуть, набраться сил и подкормиться для дальнейшего успешного перелета. Лебеди кормятся водными растениями. Это дикие птицы, они не приближаются к людям, держатся на большом расстоянии от берега.