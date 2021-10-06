РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. В подмосковной Балашихе проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, он получил травмы, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 4 октября на 3-м километре автодороги «Железнодорожный – Новый Милет – Торбеево» в Балашихе водитель легковушки сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.