РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. У дверей лицея №7 в подмосковном Щелкове молодогвардейцы нанесли рисунки и поздравительную надпись для учителей на асфальте, тем самым ребята решили еще раз поздравить работников образования с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Дети это сделали в рамках акции «С любовью к учителям».

«Рисунок надолго сохранится у школы и будет радовать и напоминать о празднике даже тем, кого нам не удалось в этот день поздравить лично. Для нас важно, чтобы учителя знали о том, как ценится их труд», — сказал руководитель щелковских молодогвардейцев Филипп Чернов.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В России он отмечается 5 октября. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла рекомендацию «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей. Всемирный день учителей входит в систему всемирных и международных дней ООН.