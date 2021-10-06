РИАМО - 6 окт. В конце декабря 2020 года в Подмосковье был запущен сервис по вызову врача на дом с помощью искусственного интеллекта, с момента внедрения цифрового помощника через него оформили более 1 млн вызовов, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сервис доступен в регионе круглосуточно, семь дней в неделю по номеру телефона: 122.

Во время пиковой нагрузки искусственный интеллект способен обрабатывать до 300 одновременных звонков, при этом в 80% случаев он сам оформляет вызовы, а если есть необходимость – переводит звонок на оператора колл-центра.