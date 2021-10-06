РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Участник любительского объединения «Юный спасатель» Подольска выполнил норматив кандидата в мастера спорта по спортивному туризму, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

На карьере Волкуша в городе Лыткарино 2 и 3 октября проходили самые массовые в России соревнования по спортивному туризму. Более 5 000 участников из всех уголков нашей Родины приняли участие в этих соревнованиях. Честь защищать Московскую область в составе ее сборной была предоставлена представителю любительского объединения «Юный спасатель» Алексею Васильеву.

Васильев не подвел своих старших товарищей и команда, в которой были два представителя Подольска, заняла третье место. Таким образом, Алексей выполнил норматив кандидата в мастера спорта по спортивному туризму.​