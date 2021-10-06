РИАМО - 6 окт. На 20 км автодороги М-8 «Холмогоры» по направлению к Москве возникло затруднение движения. Оно вызвано проведением ремонтных работ, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Специалисты Госавтоинспекции Подмосковья рекомендуют не выбирать мост через Яузу на Ярославском шоссе для проезда.

Водителям советуют также строить свой маршрут с учетом дорожной ситуации. Для этого предлагается использовать картографические онлайн-сервисы.

При возникновении нештатных ситуаций на дороге или попадании в ДТП за помощью можно обратиться в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8 (495) 688-81-71 или короткому номеру 112.