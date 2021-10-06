РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 окт. Два «ЭКОпункта» для приема вторсырья оборудуют в городском округе Дзержинский до конца года, сообщил глава муниципалитета Сергей Будкин на своей странице «ВКонтакте».

«Губернатор поручил увеличить количество «ЭКОпунктов» по приему вторсырья в регионе, а также максимально использовать мощности заводов по вторичной переработке, которые работают в Московской области. Отдельно рассмотрят еще и возможность приема банок и бутылок за реальную оплату. В Дзержинском запланировано обустройство двух «ЭКОпунктов» до конца года», - написал Будкин.

Он добавил, что также обсудили возможность жителей заниматься спортом. Поэтому, чтобы каждый желающий мог сделать зарядку и потренироваться в свое удовольствие, жителям Подмосковья дадут возможность заниматься на школьных стадионах.

«В Дзержинском для жителей города открыт стадион лицея №6 «Парус». Здесь зачастую можно встретить любителей поиграть в футбол и прочие подвижные игры», - заключил Будкин.