РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 окт. В подмосковном Дзержинском понизили температуру системы центрального отопления в ряде домов, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В среду до 14:00 будет снижена температура системы центрального отопления. В ДМУП «ЭКПО» сообщили, что это произойдет из-за ремонта задвижек трубопровода.

Снижение температуры затронуло дома по следующим адресам: улица Академика Жукова, дома №№17, 19, 19А, 20, 20А; площадь Святителя Николая, дома №№3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А; улица Спортивная, дома №№1А, 3, 5. 7, 9, 10А, 13; улица Дзержинская, дома №№8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24; улица Бондарева, дом №1.