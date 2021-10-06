РИАМО - 6 окт. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Екатеринбурга в сфере комплексного развитии города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В рамках взаимодействия холдинг примет участие в интеграции мультимодальной транспортной инфраструктуры.

«Взаимодействие с городскими властями Екатеринбурга в рамках соглашения будет осуществляться через совместную работу в формате различных координационных органов и рабочих групп с привлечением опытных экспертов в сфере городского и транспортного развития», - рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в рамках Международного форума «100+ TechnoBuild 2021».

Он добавил, что по итогам совместной работы в Екатеринбурге будут созданы новые точки притяжения, а также на новый уровень выйдет работа городского транспорта. Она станет эффективнее, а поездки комфортнее.

В Екатеринбурге сейчас есть все виды подземного и наземного транспорта.

«Увязка всех элементов транспортной инфраструктуры Екатеринбурга в единую сеть имеет большой потенциал для развития как самого города, так и всей агломерации», - объяснил заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов.

Он отметил, что обширный опыт холдинга прекрасно подходит для решения такой задачи, учитывая планы города по освоению новых территорий.

«Мосинжпроект» является крупнейшим инжиниринговым холдингом в России. Он участвует в реализации основных программ по развитию инфраструктуры в столице, в том числе развитии территорий крупных градостроительных проектов.

Компания выступает в роли генерального проектировщика в проектах по расширению улично-дорожной сети, а также в качестве подрядчика занимается ключевыми дорожными объектами.

В столице «Мосинжпроект» работает над реализацией сети транспортно-пересадочных узлов, курирует строительство новых линий и станций московской подземки, а также главным проектом метростроения – Большой кольцевой линией.