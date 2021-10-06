РИАМО - 6 окт. В Южном административном округе столицы реализовано несколько крупных проектов по созданию комфортной городской среды, включающей в себя озелененные зоны, а также места для прогулок и отдыха, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В разных районах ЮАО выполнено озеленение территории, отремонтированы существующие и проложены новые пешеходные дорожки, построены площадки для занятий спортом и благоустроены важные для жителей объекты.

Москворечье-Сабурово

Так, в Москворечье-Сабурово благоустроили пешеходную зону на Каширском шоссе, д. 51к5 – д 59к2.

«Местные жители используют ее и как променад, и как транзитную зону к станции МЦД-2 «Москворечье». С учетом этого и был осуществлен проект благоустройства», - написал Собянин в своем личном блоге.

На указанном участке отремонтировали старое покрытие и частично положили новое. Поставили свыше 80 опор освещения и более 130 скамеек. Также в районе обустроили несколько зон отдыха с качелями и детские площадки.

Еще одним проектом, реализованным по просьбе местных жителей, в Москворечье-Сабурово стало благоустройство долины реки Чертановка: ее русло укрепили, через реку проложили тропы и мосты. Кроме того, на прибрежной территории обустроили три детских и спортивных площадки.

В районе появилось больше 10 пикниковых зон и смотровая площадка, новые зеленые газоны, а также более 1,5 тыс. деревьев и кустарников. Для комфортных прогулок в вечернее время вдоль дорожек установили 128 энергосберегающих фонарей.

Северное Чертаново

Работы по созданию комфортной городской среды провели также в Северном Чертанове: там была благоустроена территория рядом с храмом Державной иконы Божией матери и Верхним Чертановским Прудом.

«С учетом сложного рельефа реорганизовали тропиночную сеть, проложив новые прогулочные маршруты и устроив лестничные спуски, пандусы. Дорожки покрыли террасной доской, резиновой крошкой, плиткой», - написал мэр.

В рамках проекта также обустроили спортивную зону и несколько площадок с качелями, лавочками и навесами.

Кроме того, в районе благоустроили Кировоградский бульвар от Сумского проезда, д.2 до Чертановской улицы, д.1в.

Эта озелененная территория находится в центре жилого микрорайона и используется, в основном, для прохода к станции метро «Чертановская», кратковременного отдыха и выгула домашних питомцев. На территории обустроили места отдыха, поставили качели и променад.

Донской район

Работы по обустройству комфортной городской среды провели также в скверах Донского района.

«Добавили комфорта и уюта Донскому и Монастырскому скверам, расположенным рядом с Донским монастырем. Ежедневно по этим зеленым зонам проходят тысячи посетителей православной обители. А для местных жителей это живописные уголки для прогулок и отдыха», - написал Собянин.

Донской сквер озеленили, на его территории отремонтировали пешеходные дорожки, обновили сцену, на которой проходят праздничные и культурные мероприятия, установили скамейки и обустроили детскую площадку. Такие же работы провели в Монастырском сквере.

Царицыно

В районе Царицыно в парке «Сосенки» построили масштабную площадку для занятий спортом. Там появился памп-трек, скейт-площадка и BMX-парк. Занятия спортом будут комфортны в вечернее время – в парке установлено более 120 опор освещения.

Орехово-Борисово Южное

На территории Орехово-Борисово Южного озеленили участок от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль ул. Ясеневая. В рамках проекта была обустроена площадка для выгула собак.

По словам мэра, в нынешнем сезоне у жителей ЮАО появилось еще несколько территорий для качественного отдыха.