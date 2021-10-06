РИАМО – 6 окт. Старейший и самый известный страховщик России — компания «Росгосстрах» — отмечает вековой юбилей. Ровно 100 лет назад, 6 октября 1921 года, был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования в нашей стране, сообщает пресс-служба компании.

День рождения «Росгосстраха» традиционно отмечается в России как День страховщика, поскольку развитие современного отечественного рынка страховых услуг неразрывно связано с историей компании, ее сотрудников и агентского корпуса.

На протяжении всего советского периода, даже в Великую Отечественную войну, Госстрах был единственной организацией, обеспечивавшей страховую защиту имущества, жизни и здоровья граждан страны. И сегодня «Росгосстрах» остается одним из лидеров российского страхового рынка, активно работая с самыми «народными» видами — страхованием гражданской ответственности автомобилистов и страхованием жилья и имущества физических лиц.

В то же время в новый век своей истории «Росгосстрах» вступает как высокотехнологичная универсальная компания, развивающая и страховое направление работы, и сопутствующие сервисные вертикали, активно взаимодействуя с партнерами из банковской сферы, ретейла и авторынка.

Активно продвигая столь актуальные в период пандемии дистанционные каналы взаимодействия с клиентами, «Росгосстрах» сохраняет и масштабное присутствие по всей стране — региональная сеть компании объединяет более 1,6 тыс. представительств от Камчатки до Калининграда.

Высокая диверсификация по географии, видам страхования и каналам продаж обеспечивает компании динамичный рост даже на высококонкурентном рынке. За первые 6 месяцев 2021 года сборы «Росгосстраха» составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

«В юбилейном для компании году мы планируем перевалить планку в 100 миллиардов рублей сборов, показав при этом хороший финансовый результат. Темпы роста, заложенные в бизнес-план компании, существенно превышают прогнозы по росту всего российского рынка», — отметил гендиректор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин.

С опережением рынка растет и дочерняя компания «Росгосстрах Жизнь», чьим фокусным направлением является инвестиционное и накопительное страхование жизни.

Успехи компаний группы «Росгосстрах» отмечаются аналитиками ведущих российских и зарубежных рейтинговых агентств.

«На протяжении всей своей 100-летней истории «Росгосстрах» развивался вместе со страной. Госстраховцы живут буквально бок о бок с десятками миллионов наших страхователей, мы видим, как меняются их потребности, и всегда готовы предложить им новые механизмы защиты их благосостояния. Поэтому мы будем сочетать накопленный в компании колоссальный опыт в классическом страховании с теми возможностями, которые дает внедрение цифровых технологий, в том числе и в нашем мощном агентском корпусе», — подчеркнул Гальперин.