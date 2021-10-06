РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Холодную воду отключили в ряде домов микрорайонов Никольско-Архангельский и Салтыковка подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В среду с 09:30 в микрорайоне Никольско-Архангельский, ул. Центральная, 44 происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения необходимо перекрыть подачу холодной воды. Под отключение попали многоквартирные жилые дома ЖК «Усадьба Новая Салтыковка», ул. Школьная, 7, ЖК «Европа», ул. Школьная.

Холодную воду также отключили в частном секторе на улицах Нарвский просек, 11-я Линия, 14-я Линия, Центральная, 7-я Линия, 5-я Линия, 3-я Линия, Проектная, 1-я Линия, Граничная, Пионерская, Комсомольская, Суздальская, 2-я Железнодорожная, Железнодорожная, ш. Ильича.

Подвоз воды будет обеспечен.