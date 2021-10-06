РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. ГИБДД подмосковных Люберец проводит проверку по факту травмирования ребенка-пассажира при столкновении двух автомобилей, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 27 сентября в районе дома №28 на улице 8 Марта в Люберцах водитель легкового автомобиля столкнулся с другим авто, в котором на заднем сидении справа находился несовершеннолетний пассажир. В результате аварии ребенок получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.