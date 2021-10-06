РИАМО - 6 окт. Эксперты рынка недвижимости считают, что покупать квартиру только для сдачи в аренду невыгодно, так как жилье окупится только через большой срок, сообщает «Вечерняя Москва».

«С точки зрения инвестирования прибыль от сдачи квартиры в аренду выглядит не очень значительной. Поэтому не стоит приобретать квартиру для этого», — сказал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

По его словам, сдавать в аренду квартиру, которая уже есть в наличии, - это хороший вариант для тех, кто профессионально не занимается инвестированием.

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков добавил, что рынок аренды жилья восстановился после локдауна, стоимость аренды растет. Однако в случае приобретения жилья для инвестиции окупаемость будет долгой.

Более выгодным вариантом будет приобрести апартаменты: они стоят дешевле квартир, но стоимость их аренды в некоторых случаях выше из-за нахождения в современных ЖК.

Стоит ли покупать квартиру в Москве осенью‑2021: мнения экспертов по недвижимости>>