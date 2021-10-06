РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении свыше 700 граммов наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе осмотра его квартиры, расположенной в микрорайоне Железнодорожный, полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 700 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что мужчина данное жилище снимал для выращивания конопли. Для этого он через интернет заказал необходимое оборудование и семена растений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.

Железнодорожным городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.