РИАМО (РЕУТОВ) - 6 окт. В подмосковном Реутове завершился сезон работы фонтанов в городских парках, их консервируют на зиму, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Традиционно 1 октября фонтаны Реутова приостановили работу до весны. В настоящее время проводятся мероприятия по их консервации на зимний период», - сказал заместитель главы городского округа Владимира Иванова.

В пресс-службе уточнили, что во время консервации из фонтанов полностью сливается вода, проводится промывка чаш и всех элементов фонтана, снимаются насадки и устанавливаются заглушки, проводится продув трубопроводов, прочистка заборных решеток, демонтаж светильников и укрытие конструкций.

Всего в парках Реутова действуют два фонтана. Их запуск в этом году официально состоялся в день общеобластного субботника – 24 апреля. Объект в Центральном парке состоит из 64 распылителей, которые создают водные потоки, высота центральной струи достигает 12 метров. Вечером вода подсвечивается разными цветами. А фонтан в парке «Фабричный пруд» был открыт главой Реутова в день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его конфигурацию выбирали сами жители в ходе интернет-голосования на городском портале. Голосовавшие отдали предпочтение трехрядному фонтану с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, главная из которых достигает 20 метров. Этот фонтан является одним из самых высоких в Московской области.