РИАМО - 6 окт. Цена фьючерсов на газ преодолела отметку в 1,6 тыс. долларов в начале торгового дня, тем самым вновь обновив исторический максимум, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рост цены на газ обусловлен дефицитом поставок. Между тем «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по контрактам с европейскими покупателями.

В то же время европейские государства не могут в полном объеме рассчитывать на импорт сжиженного природного газа (СПГ), так как основная часть поставок уходит на азиатский рынок, где покупатели готовы платить за топливо больше.

Газовые котировки уже несколько недель устанавливают рекорд за рекордом. Эксперты убеждены, что сложившаяся ситуация - начало кризиса. Некоторые компании Европы объявляют о банкротстве.