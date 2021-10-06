РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Пробка протяженностью около 7 км образовалась на Щелковском шоссе в Балашихе в среду утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Согласно данным сервиса, на 9:50 в среду движение затруднено в Балашихе в сторону Москвы от 25 км Щелковского шоссе до улицы Хвойной.
Движение также затруднено в сторону Москвы на шоссе Энтузиастов от поворота на Леоновское шоссе до микрорайона Новое Измайлово.
Затор в сторону Москвы образовался и на Носовихинском шоссе от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда.
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