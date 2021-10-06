РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Пробка протяженностью 6 км образовалась на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске в сторону Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение затруднено от выезда из поселка Новый до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов.

На Ильинском шоссе в районе коттеджного поселка «Горки-6» при движении в центр скорость потока снижена. Причиной стала авария напротив музея-усадьбы «Архангельское». ДТП также повлияло на скорость движения в сторону области.

На Волоколамском шоссе наблюдаются локальные пробки в обоих направлениях. Незначительно затруднено движение в сторону МКАД в районе Павшинской поймы – на карте участок протяженностью 1 км обозначен желтым цветом.