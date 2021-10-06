РИАМО - 6 окт. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рост экономики страны в 2021 году ускорится благодаря поддержке более раннего восстановления внутреннего спроса и повышенным ценам на энергетические носители.

В то же время Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РФ на следующий год до 2,8% и на 2023 год – до 1,8%.

Восстановление в следующем году замедлится до стабильных 2,8%. Это связано со стабилизацией спроса и снижением стоимости промышленного сырья.

Кроме того, на перспективы роста экономики России влияет обострение напряженности в отношениях между странами, например, введение санкций США.