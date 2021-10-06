РИАМО - 6 окт. Актер Станислав Бондаренко рассказал, что в первом браке у него кипели «итальянские страсти». Он женился на актрисе Юлии Чиплиевой, когда ему было 22 года. Актеры жили очень неспокойно, сообщает «Вечерняя Москва».

«У меня, честно скажу, в первом браке кипели итальянские страсти. Телефоны в стены летали. До рукоприкладства, к счастью, не доходило. Мои родители тоже развелись, но на этом сходства с моей ситуацией заканчиваются. У моего отца вообще было четыре брака. У каждого своя жизнь», - сказал Бондаренко в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Пара разошлась 6 лет назад. Они воспитывают сына Марка.

«В один момент я понял, что надо расставить точки над i и идти дальше. Мы не хотели выносить сор из избы и идти вместе по жизни», — отметил Бондаренко.