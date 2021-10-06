Алексей Микулин — полиграфист по профессии и художник по призванию. В свободное время он создает из пластилина уголки Москвы и Подмосковья, которые пришлись ему по душе еще в детстве. Работы мастера уже успели побывать на конкурсах, а в будущем Алексей мечтает о большой выставке в столице. Корреспонденты РИАМО побывали у художника в гостях и узнали, почему он увлекся таким необычным занятием.

Хобби из детства

Будущий мастер рос в семье архитекторов. Наблюдая, как родители создавали макеты, он с ранних лет понял, что своими руками можно делать удивительные вещи. Впервые пластилин попал в руки Алексею, когда ему было всего шесть лет: мальчика настолько захватила лепка, что тот не замечал ничего вокруг и даже мог не делать школьные задания.

Уже в подростковом возрасте интерес к любимому хобби остыл, а затем юноша поступил в университет на инженера и нашел работу в типографии. В полиграфии он работает и по сей день.

«Увлечение напомнило о себе, когда у меня родились собственные дети. Захотелось показать им, что можно создать свое крафтовое пространство, которое будет намного ярче и богаче, чем магазинные игрушки», — рассказывает Алексей.

Именно поэтому первые масштабные работы мастера были игровыми: вместе с младшим сыном Алексей создал целый грузовой порт, в котором поселились забавные человечки-пингвины. И все же дети всерьез не увлеклись лепкой, поэтому после того, как они выросли, художник занялся декоративным творчеством самостоятельно.

Будучи коренным москвичом и любителем истории, Алексей Микулин начал пытаться создать из пластилина места своего детства и юности. Уже более восьми лет руки мастера возрождают старые столичные улочки с достопримечательностями и даже советские интерьеры.

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Красные ворота и старая коммуналка

Сейчас в коллекции Алексея около 95 работ, каждая из которых обладает своим характером и индивидуальностью. Все элементы экспозиции можно рассмотреть и подержать в руках, а у некоторых зданий снимаются крыши.

В городе детства и юности Алексея можно увидеть Красные ворота, зимние пейзажи, подмосковную железнодорожную станцию и другие места, связанные с прошлым художника. Практически на каждой локации мастер разместил маленьких персонажей, чтобы оживить их.

Работа «Гостиный двор утром» напоминает Алексею о временах, когда он жил напротив здания почтамта и работал, сортируя почту и погружая пачки газет в фургоны. А «Конец зимы 79-го года» — о службе в типографии, рядом с которой, на Рождественском бульваре, находился ларек, где торговали пивом: именно сюда стекались москвичи, прихватив трехлитровые банки. А на центральном рынке, образ которого лег в основу еще одной работы, юный Алексей покупал для бабушки квашеную капусту.

Особого внимания заслуживает пластилиновая Лубянская площадь, которая раньше выглядела иначе: когда-то на ней стоял водоразборный фонтан, а вокруг него по нескольким железнодорожным кольцам ходили трамваи. Это место было своего рода транспортным узлом до активного развития метро, рассказывает автор пластилиновой скульптуры.

Много личных воспоминаний у Алексея связано с работой «Бассейн на реке», на которой изображена местность рядом с храмом Христа Спасителя, где в 20-е годы находилась плотина. «Дедушка рассказывал мне, что тогда на Москве-реке проводили соревнования по плаванию, в которых он участвовал, а в 1926 году он даже победил немца и шведа», — вспоминает Алексей.

Появилась среди пластилиновых композиций и бывшая коммунальная квартира Алексея на Мясницкой улице: художник детально изобразил комнаты, кухню, ванную и даже входную дверь. Информацию об этом произведении можно найти на YouTube-канале мастера: в формате видео художник проводит целую виртуальную экскурсию, а мать Алексея рассказывает о жилье советского времени.

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100 часов на работу

По словам Алексея, чтобы создать пластилиновую композицию, поражающую воображение, необходимо потратить около 100 часов и несколько килограммов обычного или скульптурного пластилина.

«Главное — поймать настроение, без него ничего не выйдет. Иногда я работаю и параллельно смотрю какой-нибудь сериал. На проработку скульптур из пластилина нужно много времени и концентрации, поэтому такое занятие — отличный антистресс», — отмечает художник.

Несмотря на то, что Алексе й в своих работах воссоздает локации Москвы прошлого, назвать их точными копиями с исторической точки зрения нельзя, говорит мастер — это скорее зарисовки. Чтобы создать одну композицию, нужно найти много старых фотографий, которых зачастую не хватает. Поэтому художник в основном черпает информацию из интернета, книг, собственных воспоминаний и чужих рассказов, а затем подключает воображение.

Первым делом автор создает крошечный пластилиновый макет, который занимает примерно треть ладони, чтобы определиться с пропорциями и цветами. Все работы Алексей делает на картонном основании: сначала мастерит каркас и покрывает его пластилином, а затем соединяет детали. Некоторые из них, например, людей или машины, художник лепит только из пластилина. А вот деревья Алексей создает при помощи проволоки.

В качестве инструментов для резьбы и лепки мастер использует то, что есть в хозяйстве. Например, обычные ножницы, кусачки, стандартный пластиковый нож, который кладут в коробки с пластилином, строительные шпатели, художественные принадлежности и предметы из маникюрного набора.

«Большой плюс в том, что я использую материал, который можно без проблем смять и превратить в новую работу, — так нельзя поступить с красками, например. Пластилин позволяет создать из старой истории новую», — отмечает Алексей.

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Музей в квартире и мечты о выставке

Любимые работы Алексей хранит дома под специальными пластиковыми колпаками: если на пластилин не будут попадать пыль или солнечный свет, композиция может простоять очень долго. В стенах его квартиры фактически расположился мини-музей.

Иногда мастер принимает участие в конкурсах и выставках, а плоды своего творчества выставляет в социальные сети, где их активно хвалят поклонники. Продавать свои работы Алексей не планирует.

Мастер с необычным хобби уже получил несколько титулов на различных конкурсах. Например, он может похвастаться победой в конкурсе Департамента культурного наследия в категории «Выставочные проекты».

Работы художника также появлялись на выставке, организованной с фондом «Дети Марии»: в ее рамках планировали провести показ для слабовидящих людей, но пандемия помешала этому. Вскоре выставку закрыли, а художник подарил фонду три свои работы.

Сейчас Алексей мечтает организовать большую выставку собственных произведений.

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