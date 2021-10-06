РИАМО - 6 окт. В прошлом месяце в Москве ввели в эксплуатацию 9 домов, построенных в рамках программы реновации. Разрешения оформил Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Завершено строительство 9 домов. Они рассчитаны на 2134 квартиры для переселения участников программы. Общая площадь новостроек составит 119 тысяч квадратных метров жилой площади», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что за все время действия программы в мегаполисе построили 154 новостройки и только в этом году – 62 дома.

Построенные в сентябре дома находятся в 4 округах города – 2 в Юго-Западном округе, 3 – на севере Москвы, и по 1 – на западе и юго-востоке столицы.

Как сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов, до конца года планируют ввести в строй еще порядка 35 домов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, дома, возводимые по реновации, прошли проверки на всех этапах строительства – от разработки котлована до отделки помещений.

«С начала года на этих объектах проведено 447 проверок. 343 раза привлекались к проверкам специалисты центра экспертиз, которые выполнили необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований», - сказал Войстратенко.

Накануне Собянин принял решение о комплексном развитии промзоны «Зюзино» на юго-западе города. В ходе ее реорганизации планируется построить жилой квартал (почти 140 тысяч квадратных метров жилья). Он будет предназначен для переселения участников программы реновации.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Для ее реализации подобраны 523 стартовые площадки.

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