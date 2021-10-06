РИАМО - 6 окт. Экскурсии на инновационные площадки, творческие мастер-классы в развлекательных центрах и детских технопарках организуют в рамках акции «День без турникетов. Дети» в столице, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Юные участники акции смогут снять мультфильм, разработать дизайн одежды и собрать робота. Принять участие в акции смогут школьники 7-13 лет. Само мероприятие пройдет впервые и будет организовано в два этапа: с 11 октября по 9 декабря этого года и с 7 февраля по 29 апреля следующего года.

«Более 30 партнеров проекта подготовили 750 мероприятий. Школьники узнают о востребованных и перспективных профессиях, познакомятся с современными технологиями, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, радиоведущего или изобретателя», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Занятия проведут для организованных групп в сопровождении взрослых. В одной группе не может быть свыше 25 детей. Все мероприятия организуют с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

На первый этап акции можно зарегистрироваться на платформе «Детские технопарки Москвы».

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что экскурсии на инновационные площадки и мастер-классы будут интересны школьникам 5-6 классов. Для учеников 2-4 классов будут подготовлены образовательные и интерактивные программы в развлекательных центрах и парках профессий.

В рамках акции мероприятия будут проходить по 8 тематическим трекам: «Креативные индустрии», «Мультимедийное погружение и актерское мастерство», «Наука», «Спорт», «Инженерия и программирование». «Робототехника», «Путешествия и безопасность», «Предпринимательство».

Акция «День без турникетов» в столице проводится с 2012 года. В ее рамках можно посетить предприятия и узнать больше о технологиях, применяемых в Москве. В акции приняли участие более 120 тыс. человек, свыше 260 компаний.