РИАМО - 6 окт. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что при выборе сыра в магазине, нужно отдавать предпочтение продуктам с натуральным составом и минимальным количеством соли, сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что качественный сыр не содержит вредные добавки: заменителей молочного жира, пальмового масла и так далее.

«Хорошо, что сейчас производителей обязали об этом писать. В частности, в плавленые сыры специальные соли добавляют, от таких сыров лучше отказаться», — сказала Соломатина.

Также в магазине, выбирая сыр, нужно смотреть на цену. Хороший сыр не может стоить слишком дешево, сказала диетолог.