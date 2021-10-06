РИАМО - 6 окт. 6 компаний столичной ОЭЗ инвестировали в создание и развитие центров обработки данных (ЦОД) более 9 млрд рублей. Это инновационные предприятия, обслуживающие десятки тысяч клиентов по всей России и создающие рабочие места для IT-специалистов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы специализируются на создании центров обработки данных и на территории особой экономической зоны Москвы занимают площадь более 26 тыс. кв. м. Эти центры обслуживают десятки тысяч клиентов одновременно, среди которых частные компании, крупные российские предприятия и учреждения госсектора. Общий объем инвестиций в поддержку и развитие этих проектов уже превысил 9 млрд руб. Московские дата-центры, расположенные на территории ОЭЗ, обеспечивают работой более 300 специалистов», – рассказал заммэра.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что центры обработки данных эффективно поддерживают работу предприятий различных отраслей.