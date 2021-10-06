РИАМО - 6 окт. Испанские и канадские ученые пришли к выводу, что главным фактором выживаемости при коронавирусе является уровень специфических антител против спайкового белка Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее ученые выделяли три фактора, влияющие на выживаемость при инфицировании коронавирусом. Среди них - уровень специфических антител против определенных антигенов или частей вируса; общее количество антигенов или антигенимии; количество вирусной РНК в крови, передает Journal of Internal Medicine.

Ученые провели исследование в первую волну коронавируса – весной прошлого года. В нем участвовало более 90 пациентов.

Выяснилось, что только один из трех параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти — низкий ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2.

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