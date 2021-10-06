РИАМО - 6 окт. Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что самыми безопасными местами в салоне самолета являются места в конце, сообщает «Вечерняя Москва».

«Самое безопасное место в самолете — задние кресла в конце салона. Такой вывод можно сделать из практики. При жесткой посадке происходит смещение кресел вперед. Все остальные срываются, сдавливают, а задние кресла чаще остаются целыми», — сказал Романов.

При этом он добавил, что ЧС, как правило, развивается непредсказуемо. Были случаи, когда гибли пассажиры, находящиеся на задних рядах. Были случаи, когда пассажиры выживали после падения с высоты 10 км.

Однако, чаще всего, наиболее безопасными в полете считаются кресла на задних рядах.

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