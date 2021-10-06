РИАМО – 6 окт. По итогам первого полугодия 2021 года доля Москвы в российском экспорте косметической продукции составила 46,5%, что на четверть больше, чем за тот же период 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московскую продукцию закупили представители 91 страны по всему миру.

«В первом полугодии 2021 года столица поставила за рубеж косметической продукции на общую сумму почти 205 млн долларов – это на 27,9% больше, чем в первом полугодии 2020-го, когда показатель составлял 160,26 млн долларов, и на 12% больше, чем за тот же период 2019 года. Тогда столичные компании поставили свою продукцию на сумму 183 млн долларов. Стоит отметить, что растет и доля Москвы в общероссийском экспорте. Если год назад она насчитывала 37%, то сейчас достигла 46,5%», – отметил заммэра.

Он добавил, что столичные компании вышли на новые зарубежные рынки.

«Экспорт в страны Евросоюза в первом полугодии 2021 вырос на 76,4% и 78,6% относительно аналогичных периодов 2019 и 2020 годов», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.​