РИАМО - 6 окт. Житель Москвы написал заявление в полицию после того, как неизвестный проник в его квартиру и попросил попить воды, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Москвич рассказал, что в ночь на 4 октября в его квартиру на Большой Никитской улице проник посторонний, по предварительным данным, он подобрал ключи.

Когда непрошенный гость увидел хозяина квартиры, то попросил попить воды. На отказ в просьбе неизвестный покинул квартиру.

Материальный ущерб не причинен. По данному факту проводится проверка.