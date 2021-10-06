РИАМО - 6 окт. Минстрой РФ и Минпромторг РФ должны до 7 октября рассмотреть возможность включения в стандарт жилья обязательной чистовой отделки и меблировки. Такое поручение дало правительство России, пишет газета «Известия».

Согласно нынешним критериям в квартирах стандарт-класса должны быть установлены только лампочки, смесители, тумбы-мойки и кухонные плиты.

По новым требованиям застройщиков хотят обязать делать обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также устанавливать необходимую мебель — кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной.

Чаще всего дома стандарт-класса строятся для социальных нужд. Например, в рамках программы реновации. Также в это число входят квартиры для детей-сирот, молодых семей, врачей и учителей.

Однако такие проекты есть далеко не во всех субъектах России.

«Стоит предусмотреть на выбор три-пять вариантов мебели и отделки, на то и другое должна распространяться гарантия пять лет. По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт», — отметил генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков.

Обязательные требования должны распространяться только на жилье стандарт-класса, в остальных сегментах (комфорт, бизнес, премиум и так далее) — на усмотрение застройщика, считает эксперт.

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