РИАМО - 6 окт. Пользователи благотворительного сервиса mos.ru в течение сентября пожертвовали около 1 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего за время работы сервиса на счета благотворительных организаций перечислено более 8,4 млн рублей.

«Благотворительный сервис на портале mos.ru дает возможность помогать нуждающимся в любой момент и при этом быть уверенным в том, что перечисленные средства точно дойдут до адресата. Анализ статистики показывает, что востребованность сервиса постоянно растет. К концу сентября средний платеж увеличился почти до 300 рублей», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Число организаций, куда можно направить пожертвования, продолжает увеличиваться. К проекту уже присоединились 55 проверенных фондов. Это организации, помогающие людям с ограниченными возможностями, гуманитарные организации и те, кто содействуют людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Благотворительный сервис mos.ru высоко оценили не только отечественные, но и зарубежные эксперты. Недавно разработку отметили международной премией Communitas Awards, а ранее она стала лауреатом премии CIPR Digital и других престижных наград.