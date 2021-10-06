РИАМО - 6 окт. Рядом со станциями МЦД в столице строят жилье и создают новые рабочие места. Так, у станций в ближайшие годы появятся новые торговые и бизнес-центры, производственные комплексы, сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

«Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил инвестиционный проект по созданию 19,5 тыс. рабочих мест в столице, все они — за пределами ТТК. Это соответствует тенденции децентрализации столицы: разгрузить центр и снизить количество поездок в часы пик внутри города путем создания дополнительных рабочих мест вне центра», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что поэтапное развитие общественного транспорта, в том числе запуск МЦД, позволяет это сделать: улучшает транспортную доступность существующих районов по всей Москве, а на месте бывших пустырей и промзон позволяет создавать современные и перспективные жилые кварталы и функциональные городские территории.

Так, в ближайшие годы в 15 минутах ходьбы от станции Фили МЦД-1 появится бизнес-центр на Заречной улице, у станции Очаково будущего МЦД-4 – 2 деловых центра, у станции Бутово МЦД-2 – ТЦ на месте бывшей промзоны, недалеко от станции Дмитровская МЦД-2 — производственно-логистический комплекс на улице Руставели, недалеко от станции Крекшино будущего МЦД-4 – 2 производственных комплекса.

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