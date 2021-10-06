РИАМО - 6 окт. На грядущих выходных в столице ожидается небольшое понижение температуры на пару градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

До выходных в Центральной России осадков не ожидается, будет немного теплее обычного. В столице до пятницы будет плюс 12 градусов.

На выходных облаков над городом станет больше, а температура немного понизится.

В среду в Московском регионе сохранится повышенное атмосферное давление, ожидается переменная облачность и до плюс 13 градусов.

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