РИАМО - 6 окт. В Санкт-Петербурге 15 октября в рамках III Евразийского женского форума организуют российско-японский завтрак. Мероприятие проведет Совет Федерации ФС РФ и Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, сообщает пресс-служба форума.

Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, который был объявлен по инициативе президента России и премьер-министра Японии, продолжился в 2021 году. Одной из причин его продления стала пандемия, однако немалую роль сыграли и результаты 2020 года.

Почти 150 проектов было реализовано за этот период, в них поучаствовали около 400 тыс. представителей обеих стран.

Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова выступает в роли активного партнера в области здравоохранения. Фонд работает над организацией научного и экспертного обмена между исследователями двух государств, которые ищут ответы на вопросы современной медицины.

Несколько известных ученых Японии входят в попечительский совет фонда.

Самореализация и научные исследования

В рамках делового завтра участники обсудят перспективы создания условий, в которых женщины смогут самореализоваться в общественной, семейной и профессиональной областях. Эксперты затронут риски в сфере здравоохранения, выросшие в связи с глобальной повесткой.

Спикеры из Японии поделятся информацией о технологиях и научных открытиях в области медицины, а также сохранения здоровья, в том числе у людей старшего возраста.

В числе почетных участников завтрака заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова Екатерина Диброва и главный внештатный специалист пластической хирургии Минздрава РФ Наталья Мантурова.

Среди почетных гостей также будут генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима и супруга посла Японии в России Хироку Кодзуки.

Перед участниками встречи выступят профессор антивозрастного исследовательского центра (Киото), член правления Японского общества антивозрастной медицины Йошиказу Йоней и директор плацентарной ассоциации клинической медицины, член Японской медицинской ассоциации против старения, член Японской ассоциации косметологической дерматологии Чихару Ватанабэ.

«Мы видим, что при сохранении потребности на лечение конкретной болезни кратно растет интерес к биомедицинским технологиям, связанным с превентивными мерами укреплением здоровья. Япония один из безусловных мировых экспертов в создании медицинских препаратов и технологий по защите здоровья, иммунитета человека», - рассказала президент фонда им. Филатова Екатерина Диброва.

Она отметила, что мероприятия, в которых участвуют японские специалисты, вызывают большой большой интерес у аудитории.

Стратегическое партнерство

В деловой части мероприятия планируется подписание соглашения о стратегическом партнерстве между фондом им. Филатова и Японским медицинским обществом клинической плацентарной медицины (JSCPM), а также Японским обществом антивозрастной медицины.

В рамках сотрудничества планируется создание совместных программ по обучению специалистов в области биомедицины, антивозрастной терапии, клинических методов. Кроме того, будут реализованы проекты, направленные на вовлечение людей в программы активного долголетия и повышение качества жизни граждан старшего поколения.

Эксперты фонда им. Филатова поучаствуют в стратегических дискуссиях Европейского женского форума «Миссия женщин вместе за здоровое будущее и настоящее» и «Активное долголетие. Трансформация».

Обмен в сфере искусства

Кроме того, в рамках деловой программы планируется обмен в сфере искусства. В нем примет участие кавалер ордена «Рубиновая звезда – золотые и серебряные лучи» Ямада Мидори. Она познакомит российских участников с традиционной чайной церемонией Японии, для этого в Санкт-Петербург доставят специальные антикварные столики и посуду.

Завершится встреча концертом скрипача-виртуоза с мировой известностью Кодзи Моришиты. Он представит свою эксклюзивную программу, которую исполнит на скрипке Страдивари.

Для посещения завтрака необходима предварительная регистрация. Начнется мероприятие в 12:00 в «Зеленой гостиной» Таврического дворца.