РИАМО - 6 окт. 7 октября открывается второй этап программы «Прокачай свой бизнес с наставниками», ее организатором выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Успешные предприниматели и маркетологи помогут участникам решить проблемные вопросы в области управления, продаж и продвижения проектов. Более 100 выпускников первого потока программы всего за 3 месяца после его завершения смогли в несколько раз увеличить выручку. Общий оборот по всем проектам составил 1 млрд рублей», — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Наставниками конкурсантов станут руководители быстро растущих компаний, всего их около 30. Все они эксперты в области продаж, маркетинга и менеджмента.

Событие начнется с этапа «Выбери наставника и прокачай свой бизнес», на нем участники смогут познакомиться друг с другом. Затем им нужно будет пройти тестовое задание или короткое собеседование.

Тех, кто успешно пройдет этот этап, далее ждет тесная работа с наставником на протяжении 2 месяцев. В декабре состоится финальная встреча, на которой участники поделятся опытом и достигнутыми результатами.

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