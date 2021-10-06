РИАМО - 6 окт. У 193-го участка в СНТ «Солнечное» в Можайском городском округе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении поступило в 15:23 5 октября. Место, где обнаружили снаряд, взяла под охрану полиция.

В настоящее время ничто не угрожает жизни людей. Изъять и уничтожить боеприпас планируют 7 октября. Это сделают специалисты министерства обороны РФ.