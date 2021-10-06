РИАМО - 6 окт. Компания ООО «Стройкомплекс», входящая в состав ГК «Гранель», определена подрядчиком для завершения строительства проблемного объекта ЖК «Пушкарь». С фирмой заключен договор, сообщает пресс-служба фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

С компанией заключен контракт на проведение первого этапа строительно-монтажных работ по корпусам №№1–3 ЖК «Пушкарь», расположенным в селе Тарасовка округа Пушкинский.

«Решение о дострое первых трех корпусов было принято федеральным фондом (защиты прав дольщиков - ред.) в конце 2020 года. Завершение строительства четвертого корпуса находится под вопросом, так как объект отозван из работы субъектом РФ. Что касается корпусов №№1–3, нашим региональным фондом был соблюден весь последовательный алгоритм восстановления прав участников долевого строительства, установленный законом», - отметил генеральный директор фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

Он уточнил, что права застройщика передал ООО «Стройкомплекс» Арбитражный суд. Компании предстоит достроить более 30 тыс. кв. м. Пострадавшими числятся более 300 дольщиков.

В отношении руководства застройщика ООО «СЗ КВС МСК» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и по п. «б» ч. 2 ст. 165 (причинение особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ.

Когда фонду переходят права на объект, он несет все обязательства по 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» и отвечает за него в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию. Поэтому все нарушения, допущенные предыдущим застройщиком, должны быть устранены, а также произведен контроль над выполнением работ новым подрядчиком.