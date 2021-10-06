РИАМО - 6 окт. Очередной рекорд по высокому атмосферному давлению побит в среду в Москве. В 6 часов утра оно составило 768,1 мм рт. ст. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 октября 2014 года, тогда стрелка барометра показывала 766,6 мм рт. ст., сообщается на сайте «Метеовести».

При этом в ближайшие дни ситуация не изменится. Всему виной – мощный антициклон, установившийся над Русской равниной.

В ближайшие дни давление также ожидается высоким и вероятность обновления метеорологической статистики будет велика.

Понижение атмосферного давления можно будет ожидать к выходным. Гипертоникам, метеопатам и пожилым людям сейчас нужно быть внимательными к своему организму.

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