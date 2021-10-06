РИАМО - 6 окт. На юго-западе Москвы начались работы по реконструкции пруда Коньково-Деревлево Нижний, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

На этой территории предстоит очистить водоем площадью почти 2 га от иловых отложений, грунта и мусора.

Также будет обустроен водоупорный слой, чтобы предотвратить потери воды. Смонтируют и укрепят береговую полосу, а еще создадут зону биоплато: высадят водные растения, чтобы улучшить экологию водоема и сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц.

Для птиц там появятся два пологих выхода на берег. Все работы завершат во втором квартале 2022 года.

В прошлом году был реконструирован пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба пруда находятся на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое.