РИАМО - 6 окт. В среду в Подмосковье и столице сохранится повышенное атмосферное давление, ожидается переменная облачность и до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в столице составит плюс 9 - плюс 11 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 8 - плюс 13. Температура соответствует норме первой недели октября.

Атмосферное давление достигнет отметки 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит порядка 60%.

При повышенном атмосферное давлении рекомендуется избегать повышенных физических нагрузок и выполнять рекомендации лечащего врача.

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