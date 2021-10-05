РИАМО - 5 окт. Во дворе Музея Москвы открылась выставка, посвященная Большому Каменному мосту. Она рассказывает о его истории и капитальном ремонте, сообщается на официальном сайте мэра города.

Выставка будет работать до 14 ноября. Экспозиция состоит из двух частей, вход на выставку свободный.

Первая часть знакомит с историей моста. Посетители увидят акварели и автолитографии Аполлинария Васнецова, гравюры голландца Питера Пикарта, рисунки Сергея Герасимова и других художников, узнают, как деревянная переправа превратилась в одно из главных инженерных сооружений города.

Вторая часть называется «Реконструкция» и рассказывает о том, как проходил первый более чем за 80 лет капитальный ремонт Большого Каменного моста, какие технологии применяли в работе, как строители справлялись с непростыми погодными условиями и что позволило завершить ремонт почти на полгода раньше запланированного срока.

В столичном комплексе городского хозяйства еще рассказали, что посетители смогут рассмотреть демонтированную во время ремонта металлоконструкцию, которая, как предполагается, была повреждена многочисленными осколками фугасной авиабомбы, сброшенной во время бомбардировок Москвы в 1941-1942 годах.