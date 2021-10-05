РИАМО - 5 окт. В Подмосковье завершился сезон работы фонтанов, их консервируют на зиму, сообщает пресс-служба областного министерства благоустройства.

«Традиционно 1 октября все фонтаны Подмосковья прекратили свою работу. В настоящее время проводятся мероприятия по их консервации на зимний период», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Работы по консервации представляют собой комплекс технических мероприятий, который необходим для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.

Во время консервации из фонтанов полностью сливается вода, проводится промывка чаш и всех элементов фонтана, снимаются насадки и устанавливаются заглушки, проводится продув трубопроводов, прочистка заборных решеток, демонтаж светильников и укрытие конструкций.

Всего на территории Московской области насчитывается 220 фонтанов. Их запуск в этом году официально состоялся в день общеобластного субботника – 24 апреля.